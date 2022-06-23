CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şehit askerler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Abluka-18 operasyonunda şehit olan Oğuzhan Arduç ve Turgut İçen için taziye mesajı yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 13:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şehit askerler için taziye mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Abluka-18 operasyonunda şehit olan Jandarma Astsubay Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen izin için taziye mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

“Diyarbakır'da gerçekleştirilen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”

 

 

 


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