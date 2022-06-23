CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şehit askerler için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Abluka-18 operasyonunda şehit olan Oğuzhan Arduç ve Turgut İçen için taziye mesajı yayınladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Abluka-18 operasyonunda şehit olan Jandarma Astsubay Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen izin için taziye mesajı yayınladı.
Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:
“Diyarbakır'da gerçekleştirilen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”
Diyarbakır'da gerçekleştirilen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!????— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 23, 2022
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