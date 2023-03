Penceredeki mumlar dün son kez yandı: ‘Acımızı paylaşabilmek hepimize iyi geldi’

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 14:44

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 14:44

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybedenlerin anısına çeşitli kampanyalar başlatıldı. Bu kampanyalardan biri de Hatay’daki depremde hayatını kaybeden Hatice Can ve Mithat Can’ın oğulları Eren Can tarafından hayata geçirildi. Can, 6 Mart’da sosyal medya hesabından hayatını kaybedenlerin anılması için çağrıda bulunarak ‘Bir mum da sen yak kampanyası’ başlattı.

Ortak yas amacıyla her akşam saat 21.00’dan itibaren başlayan ve 10 gün boyunca süren eylem dün son buldu. Avukat Eren Can, öncü olduğu kampanyayı ve amacını Cumhuriyet’e anlattı.

Can, “Bu kampanyayı başlattığımızda depremin üzerinden bir ay geçmişti. Deprem ve orada yaşanan aksaklıklarla ilgili en ufak söz bile baskıya maruz kalıyordu. Biz de hem ortak yasımızı birlikte yaşayabilmek, toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırabilmek için böyle bir fikir ortaya çıktı. Bu fikrin herkesin kendi evinden katılabileceği, en geniş kesimlerce sahiplenilebilecek ve içerisinde acıyı, öfkeyi paylaşan, karanlık günlerden çıkışı temsil eden bir yanı vardı. Bizler yasımızı da doğru düzgün yaşayamadık. Bütün bir kent çaresizlikle baş başa bırakılmıştı. Bu kampanyayla amacımız bir enkazdan topluca çıkışı temsil etmekti” diye konuştu.

"HEPİMİZE İYİ GELDİ"

Yaptığı çağrıyla geniş kesimlerin sahiplendiğini belirten Can, “Çağrıyı sahiplenen herkese teşekkür ediyorum. Bu kampanya sayesinde depremde benim gibi ailesini, yakınlarını kaybeden insanlarla tanıştım. Herkesin duyguları birbirine benziyordu, birbirimizi anlıyorduk. Bir şekilde acımızı paylaşabilmek hepimize iyi geldi” ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybeden Hatice Can ve Mithat Can’ın için ailesi ve sevenleri tarafından Pazar günü saat 19.00’da Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde anma töreni düzenlenecek.