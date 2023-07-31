Kastamonu'da dehşet: Taksisine aldığı çocuklar tarafından bıçaklandı!

Kastamonu’da aracına yolcu olarak aldığı 2 çocuk tarafından bıçaklanan taksi sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:57
Kastamonu'da dehşet: Taksisine aldığı çocuklar tarafından bıçaklandı!
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Aktekke Mahallesi Yol Sokak’ta, önceki gece saatlerinde taksi sürücüsü Nurettin Tığlıgil ile aracına müşteri olarak binen 16 yaşlarındaki iki çocuk arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında çocuklar tarafından defalarca bıçaklanan taksi sürücüsü, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan taksi sürücüsü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuğun işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.


taksi bıçak

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