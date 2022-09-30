Dr. Death dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Biran Damla Yılmaz Dr. Death dizisine mi dahil oluyor?
Dr. Death, Amerikan suç draması dizisidir. Peacock'da ekrana gelen Dr. Death dizis Türk oyuncuya yaptığı teklif ile gündeme geldi. Dr. Death dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Biran Damla Yılmaz Dr. Death dizisine mi dahil oluyor?
Dr. Death, 15 Temmuz 2021'de Peacock'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan dizi izleyicilerden beğeni topladı. 2. sezona hazırlanan dizi Türk oyuncu Biran Damla Yılmaz'a teklif götürmesiyle gündeme geldi.
DR. DEATH DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Christopher Duntsch, başarılı kariyere sahip olan genç bir cerrahtır. Ancak girdiği rutin ameliyatlarda hastalar sakat kalmaya hatta ölmeye başladığında her şey değişmeye başlar. Kurban sayısı gün geçtikçe artınca, kendisi gibi cerrah olan iki iş arkadaşı yaşananları araştırmaya karar verir.
DR. DEATH DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Joshua Jackson
Grace Gummer
Christian Slater
Alec Baldwin
Anna Sophia
BİRAN DAMLA YILMAZ DR. DEATH DİZİSİNE Mİ GİRECEK?
Dr. Death dizisinden teklif aldığı iddia edilen oyuncu Biran Damla Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz "Amerikan suç draması Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Yasak Elma'da olmaktan çok mutluyum, bırakmaya da niyetim yok. Programlar çakıştığından dolayı kabul etmedik"
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