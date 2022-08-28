Pendik - Yalova feribotunda intihar girişimi!

Pendik-Yalova seferini yapan feribottaki 18 yaşındaki yabancı uyruklu yolcu, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

İHA
28 Ağustos 2022 Pazar, 14:28
Pendik - Yalova feribotunda intihar girişimi!
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İstanbul Pendik’ten hareket eden feribot Yalova'ya yaklaşırken geminin güvertesine çıkan yabancı uyruklu A.V. denize atlamak isterken çevredeki yurttaşlar tarafından durduruldu.

Bir süre sonra şahıs yine güverteye çıkarak denize atladı. Şahıs kurtarma ekipleri tarafından denizden çıkartılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.

Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

 


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