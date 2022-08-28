Pendik - Yalova feribotunda intihar girişimi!
Pendik-Yalova seferini yapan feribottaki 18 yaşındaki yabancı uyruklu yolcu, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.
İstanbul Pendik’ten hareket eden feribot Yalova'ya yaklaşırken geminin güvertesine çıkan yabancı uyruklu A.V. denize atlamak isterken çevredeki yurttaşlar tarafından durduruldu.
Bir süre sonra şahıs yine güverteye çıkarak denize atladı. Şahıs kurtarma ekipleri tarafından denizden çıkartılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.
Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri
- Hazine, satıştan gelecek ödemeye el koydu
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı