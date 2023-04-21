Pendik'te bayram sabahı şüpheli ölüm

İstanbul Pendik’te bayram sabahı bir şahıs kaldırımda ölü bulundu. Ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 12:15
Pendik'te bayram sabahı şüpheli ölüm
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Olay, sabah saatlerinde Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K.'yı (36) kaldırımda yerde hareketsiz şekilde yatarken gören mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, D.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası genç adamın cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Şüpheli ölüm Pendik

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