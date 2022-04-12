Pendik'te bir grup erkek, kucağında çocuğu olan kadına şiddet uyguladı
Pendik'te kucağında çocuğu bulunan kadın, bir grup erkeğin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Çevrede bulunanlar olay müdahalede bulunmazken, evinin penceresinden saldırı anlarını görüntüleyen bir kadın tepki gösterdi.
Sokak ortasında toplanan bir grup erkek, kucağında çocuğu olan bir kadını tekme ve yumruklarla darbetti. Olay yurttaşların araya girmesiyle son buldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. İddialara göre erkeklerden oluşan bir grup, kucağında çocuk bulunan kadını, yine birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.
O sırada sokakta bulunanlar olaya müdahalede bulunmazken, yakındaki bir apartmanda oturan kadın evinin penceresinden olaya tepki gösterdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yoldaki başka bir kadın yerdeki kadına yardım etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerden biri, daha sonra grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı.
Görüntüleri pencereden çeken kadının, "Kimi dövüyor? Ne yapıyorsun? Kadını dövüyor. Çocuk var kadının kucağında" dediği duyuluyor. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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