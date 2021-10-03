Pendik'te düğün merasiminde konvoyda bulunan bir kişi havaya defalarca ateş açtı

03 Ekim 2021 Pazar, 12:24

Pendik'te merasimin yapıldığı sokağa gelen düğün konvoyundan bir kişi, çocukların da bulunduğu çevre sakinlerine aldırmayarak havaya 20 el ateş açtı. Şahsın havaya ateş ettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAVAYA DEFALARCA ATEŞ AÇTI

Olay, dün öğle saatlerinde Pendik Dumlupınar Mahallesi Artvin Sokak'ta yaşandı. Sokağa araçlarıyla gelen düğün konvoyundan bir kişi, belinden çıkardığı silahla ateş açmaya başladı. Çevresindekilere aldırış etmeden kurşun sıkmaya devam eden şahıs, 20 el ateş etti. Gelinin evden çıkıp araca binmesinin ardından konvoy sokaktan ayrıldı. Silahlı şahsın havaya ateş ettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktaki bir çocuğun, kurşun sıkılırken kulaklarını kapattığı da görülüyor.