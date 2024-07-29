Alanyaspor, Pendikspor'a farklı kaybetti!
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Pendikspor'a 4-1 yenildi.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Pendikspor'a 4-1 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Corendon Alanyaspor tesis sahasında Pendikspor'la hazırlık maçında karşılaştı.
Müsabakaya hızlı başlayan Pendikspor, karşılaşmanın ilk yarısını Gökcan Kaya ve Emeka Eze'nin bulduğu gollerle 3-0 önde kapattı.
Her iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçen maçın ikinci yarısı, Pendikspor'da Bekir Karadeniz, Corendon Alanyaspor'da ise Furkan Bayır'ın birer golüyle 4-1 sona erdi.
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