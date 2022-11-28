Pendik'te hastanede çıkan tartışmada güvenlik görevlisi darbedildi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:38

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 Kasım Cuma günü iddiaya göre, hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal Atmaca, hasta yakını Muhterem K.'ye aracını ambulans alanına koyduğu için uyarıda bulundu.

Uyarıları dikkate almayan hasta yakını Muhterem K., görevli Atmaca'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhterem K. güvenlik görevlisi Ünal Atmaca'ya saldırdı. Muhterem K. ve Ünal Atmaca yere düşerken diğer güvenlik görevlileri olaya dahil oldu. Kavga bir süre devam etti.

Hastane polisinin olay yerine ekip çağırması üzerine hasta yakını Muhterem K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yüzünde ve ellerinde darp izi bulunan güvenlik Ünal Atmaca ise hastanede tedavi altına alındı.

"UYARDIĞIM İÇİN DİREKT SALDIRDI"

Hasta yakını tarafından darbedilen Ünal Atmaca, "Görev yaptığımız sırada ambulans bölgesine bir araç park edildi. Ben de uyararak araç sürücüsünü otopark tarafına yönlendirdim. Uyarılarım üzerine benim yanıma gelerek bana saldırıp darbetti İş görmez hale gelerek rapor aldım. Karşılık vermedim. Direkt saldırdı. Şikayetçi oldum. Yüzüm ve ellerim yaralandı" dedi.

"HASTANE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI"

Yaşanan olayın ardından Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri ile hastanede çalışan güvenlik görevlileri hastane önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, "Sağlık ortamının geldiği bu nokta bizleri derinden üzmektedir. Sağlık çalışanları yoğun iş yükü altında çalışırken hastaların yanında çalışanların güvenliğini koruyacak sağlık politikaları istiyoruz. Şiddet uygulamayı hak aramaktan zanneden hasta ve hasta yakınlarını kabul etmiyoruz" diye konuştu.