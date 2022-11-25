Google Chrome için yeni güvenlik güncellemesi geldi

25 Kasım 2022 Cuma, 23:24

Google Chrome tarafında bazı güvenlik açıkları vardı. Bu güvenlik açıklarını tespit ettikten hemen sonra güncellemelerle bunları kapatan Google, yeni bir güncelleme daha yayınladı. Yeni çıkan güncelleme 107.0.5304.121 olarak numaralandırılıyor.

YENİ GÜNCELLEME GÜVENLİK AÇIĞINI KAPATIYOR, HEMEN GÜNCELLEYİN

Daha önce Google Chrome için yayınlanan 105.0.5195.102 sürümü önemli bir güvenlik açığını kapatmayı sağlamıştı. Zero-day sınıfında yer alan bu açık, oldukça kritikti. En son yedinci zero-day açığını kapatan Google, bugün yayınladığı güncelleme ile sekizinci zero-day açığını ortadan kaldırdı.

Güvenilk açıkları Google Chrome kullanıcılarının korkulu rüyası olmuş durumda. Yayınlanan bir rapora göre Chrome özelinde, 2022 yılında şimdiye kadar 304'ten fazla güvenlik açığı kapatıldı. Firefox 117 güvenlik açığı ile en çok güvenlik açığı kapatılan tarayıcı olurke, Microsoft Edge için 103 güvenlik açığı, Safari içinse 26 güvenlik açığı kapatıldı.

Chrome şimdiye kadar toplamda 3 bin 519 güvenlik açığını ortadan kaldırmış.