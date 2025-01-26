Pendik'te havaya rastgele ateş açan şüpheliler yakalandı
Pendik'te düğün konvoyunda arabadan dışarı rastgele ateş eden şüpheli, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Olay dün saat 20.00 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden düğün konvoyu içerisindeki 34 GAZ 409 plakalı otomobilden havaya rastgele ateş edildi.
İhbar üzerine olayı araştırmaya başlayan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın plakasından yola çıkarak sahibinin A.H. olduğunu tespit etti.
Araçtan dışarıya ateş eden kişinin yolcu koltuğunda oturan yabancı uyruklu İ.K.J. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyon ile şüphelile A.H. ve İ.K.J.'yi gözaltına aldı.
Olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalanan şüpheliler hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan cezai işlem yapıldı.
Etiketler: #Pendik #silah #düğün #Düğün konvoyu
En Çok Okunan Haberler
-
- Arınç'tan çok konuşulacak 'Kartalkaya yangını' yorumu
- Ünlü fenomen kalp krizi geçirip öldü
- Özüm'ün ablası, otel içinde çektiği videoyu paylaştı
- Yılmaz Tunç'tan açıklama!
- Tunç'tan Özel'e telefon yanıtı
- Her konuda karısına danışan 4 erkek burcu
- Özdağ'dan Yapıcıoğlu'na yanıt
- Fenerbahçe deplasmanda kayıp!
- Gezi eylemlerine ilişkin Çarşı davasında karar
- Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber