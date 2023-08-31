Pendik’te işyerinde kimyasal madde sızıntısı: 3 işçi zehirlendi

Pendik’te polyester imalathanesinde çalışma yapıldığı sırada kimyasal madde sızıntısı oluştu. Kimyasal maddeden dolayı 3 işçi zehirlendi.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 13:48
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İstanbul'un Pendik ilçesi Esenler Mahallesi’nde bulunan bir plastik polyester imalathanesinde iddiaya göre, kazan bölümünde çalışma yapıldığı sırada kimyasal madde sızıntısı oluştu.

Çalışma yapan 3 işçi kimyasal maddeden dolayı zehirlendi. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler sızıntıdan dolayı özel kıyafet giyerek işyerine girdi. Sızıntıdan dolayı zehirlenen 3 işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


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