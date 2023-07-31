Şanlıurfa'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 19:42

Güncelleme: 31.07.2023 - 19:59

İddiaya göre, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir kursta 21 kişi yedikleri döner ve kebaptan dolayı rahatsızlandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahıslara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan 18 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31.07.2023 tarihinde saat 10.11'de Viranşehir ilçemiz Yenişehir Mahallesi Diyanet Kursu'nda gıda zehirlenmesi ihbarı yapılmıştır. Olay yerine 4 ambulans ekibi görevlendirilmiştir. Ekiplerimiz olay yerine saat 10.18'de ulaşmıştır. 112 ekiplerimizden alınan bilgiye göre, şahısların yediği döner ve kebap çeşitlerinden etkilendiği öğrenilmiştir. Vatandaşlar ekiplerimizce Viranşehir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiştir. Gıda zehirlenmesinden etkilenen 18 vatandaşımız tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 3 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup, genel durumları iyidir. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir."