Pendik’te kadını, çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darbetti!

İstanbul Pendik’te kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, sözlü tartışma yaşadığı bir erkek şahıs tarafından sokak ortasında darbedildi. Şahıs yere düşürdüğü kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:25
Pendik’te kadını, çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darbetti!
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Olay, Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, bir erkek şahıs ile sözlü tartışma yaşadı.

Kadının omzundan ittirmesi üzerine öfkelenen erkek şahıs, kadına yumruk attı, ardından saçından tutup yere düşürdü. Yere düşen kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darbeden şahsı fark eden çevredeki yurttaşlar kadının yardımına koştu.

Çevredekilerin araya girmesiyle kadın, saldırgan şahsın elinden kurtuldu.

Kadının sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


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