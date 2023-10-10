Pendik’te kafede silahlı kavga! Anbean kaydedildi...

Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 13:01

Esenler Mahallesi’nde, aralarında daha önce tartışma yaşanan iki grup, 2 Ekim Pazartesi günü barış sağlamak için kafede buluştu. İki grup arasında kafede yeniden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin 2 farklı araçla olay yerine geldiğini, şüpheliler arasında tartışma yaşandığını belirledi.

GARSON DARBEDİLDİ

Tartışmaya müdahale etmeye çalışan garson çıkan arbedede darbedildi. Şüphelilerden birinin havaya ateş ederek olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi.

Araçların plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen B.Ö. ve E.Ş. ile M.D., Ö.D. ve A.D. isimli şüpheliler yakalandı.

Kavga sırasında havaya ateş ettiği tespit edilen M.D. olayda kullandığı tabancayla Orhangazi Mahallesi’nde yakalandı. M.D., hakkında "Kasten yaralama" ve "Tehdit" suçlarından yapılan tahkikat işlemlerinin ardından 3 Ekim Salı günü adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.