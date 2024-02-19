Pendik'te kaymakamlık konutu önünde silahlı saldırı: Polislere ateş açan 1 saldırgan tutuklandı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 07:29

Güncelleme: 19.02.2024 - 07:29

Pendik Batı Mahallesi Gezi Boyu Caddesi üzerinde 16 Şubat’ta saat 22.45 sularında, kaymakamlık lojmanının önünde, motosikletli 2 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açmıştı.

1 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan 2 kişiden S.Ö. adlı şahıs yakalandı. 7 ayrı suçtan kaydı bulunan S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ MAKİNESİ ARANIYOR

Diğer şüpheli S.K.’yı yakalama çalışmalarının devam ettiği ve şahsın 31 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.