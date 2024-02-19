Pendik'te kaymakamlık konutu önünde silahlı saldırı: Polislere ateş açan 1 saldırgan tutuklandı

İstanbul Pendik’te kaymakamlık konutu önünde polislere ateş açan şahıslardan 1’i yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 07:29
Pendik'te kaymakamlık konutu önünde silahlı saldırı: Polislere ateş açan 1 saldırgan tutuklandı
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Pendik Batı Mahallesi Gezi Boyu Caddesi üzerinde 16 Şubat’ta saat 22.45 sularında, kaymakamlık lojmanının önünde, motosikletli 2 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açmıştı.

1 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan 2 kişiden S.Ö. adlı şahıs yakalandı. 7 ayrı suçtan kaydı bulunan S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SUÇ MAKİNESİ ARANIYOR

Diğer şüpheli S.K.’yı yakalama çalışmalarının devam ettiği ve şahsın 31 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.


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