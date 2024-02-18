AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Rize mitingi öncesinde Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, miting alanındaki güvenlik bariyeri noktasında polislerle tartıştı. Ayar, bariyerlerin olduğu bölümden geçmesine izin vermeyen polis memurlarına "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya, terbiyesizlik etmeyin" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 20:19
Abone Ol google-news

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Rize'de yaptığı miting öncesinde, AKPli yöneticilerin polisin güvenlik amaçlı oluşturduğu giriş noktalarından değil, bariyerlerin bulunduğu alandan girmesine izin vermeyince Rize İl Başkanı Hikmet Ayar ile polisler arasında tartışma yaşandı. 

Ayar’la polisler arasındaki tartışma, bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Göz Atın
Erdoğan’ın yeni nesillerin yetiştirilmesi için Diyanet’e de görev vermesine eğitimcilerden tepki: Tarikatların etkisi artar

Erdoğan’ın yeni nesillerin yetiştirilmesi için Diyanet’e de görev vermesine eğitimcilerden tepki: Tarikatların etkisi artar
Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı

Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı

“BEN BU MİTİNGİN SAHİBİYİM”

Yanında bulunan partililerle görevli polis memurlarının yanına giden AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, bariyerlerin bulunduğu alandan yurttaşların içeri alınmasını istedi. Polis, güvenlik gerekçesiyle bu alandan kimsenin alınmadığını ifade etmesi üzerine Hikmet Ayar, polislere “Haddini bileceksin be aslanlık yapmayın. Arkadaşım ben il başkanıyım. Ben bu mitingin sahibiyim, beni geçireceksin" dedi.

“SİZ AJAN MISINIZ? FETÖ MÜSÜNÜZ?”

İl başkanı Ayar’ın ısrarı üzerine polis memurları, “Bunların olmadığı yerden gitmeniz lazım atlamayın zıplamayın diye biz görevliyiz” dedi. 

Memurun sözlerine karşılık olarak Ayar “Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin” diyerek olay yerinden ayrıldı.


AKP haberleri Recep Tayyip Erdoğan haberleri Rize haberleri Rize İl Başkanı haberleri Hikmet Ayar haberleri polis haberleri

İlgili Haberler

AKP'li başkan hukuksuzca inşa edilen yapıyı tanıttı

AKP'li başkan hukuksuzca inşa edilen yapıyı tanıttı
Kaymakam-imam gerginliği büyüyor: AKP'li başkanın kardeşine saldırdılar

Kaymakam-imam gerginliği büyüyor: AKP'li başkanın kardeşine saldırdılar
AKP'li başkana, kız kardeşinden çağrı: 'Mal varlığını açıkla!'

AKP'li başkana, kız kardeşinden çağrı: 'Mal varlığını açıkla!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem!

AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem!
Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!

Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!
'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo...

'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo...
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
Son dakika... DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu: 'Kent uzlaşısı' vurgusu!

Son dakika... DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu: 'Kent uzlaşısı' vurgusu!
Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’

Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’
AKP'de 'Bursa sıkıntısı'... Kurmaylar: YRP oyları bölüyor

AKP'de 'Bursa sıkıntısı'... Kurmaylar: YRP oyları bölüyor
Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu

Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu