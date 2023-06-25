Pendik'te işyerinde korkunç patlama: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma: 25.06.2023 - 18:05

Güncelleme: 25.06.2023 - 18:46

Patlama, 17.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta bulunan kaporta dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

2'Sİ İTFAİYE ERİ 7 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, patlamada 2'si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi yaralandı. İtfaiye personelinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.