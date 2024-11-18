Pendik’te okul servisinde cinayet: Kadını katledip, intihar etti!
İstanbul Pendik’te servis şoförü, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi olduğu iddia edilen kadını silahla başından vurarak öldürdü. Ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.
KADINI ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ
Edinilen bilgiye göre, servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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