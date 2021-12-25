Pendik'te otomobil farı çalan hırsız yakalandı
Pendik’te 4 otomobilin farlarını çalan 3 şüpheliden biri yakalandı.
Pendik, Esenyalı ve Çamçeşme Mahallerinde geçen çarşamba 4 otomobilin farları çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, far hırsızlığı yapan üç kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri araçların üzerinde yaptıkları incelemelerin ardından E.Z.’nin parmak izine rastladı. Polis ekipleri E.Z.’in adresini belirleyerek evine operasyon düzenlendi. Mahkemeye sevk edilen E.Z. tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları farları kendi araçlarının bagajına yükledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü ekonomist dolar kuru tahminini açıkladı
- TSK'den 24 bin 256 'FETÖ' ihracı
- İsmailağa’da Bizans oyunları
- Yeni rezerv krizi kapıda
- Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza
- Kritik sonuçları canlı yayında paylaştı
- Asiye'nin babası işinden kovuldu
- Konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin
- Patronlar dolar kuruna isyan etti
- Dolarda müdahale iddiaları büyüyor