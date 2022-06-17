Pendik'te otomobilinin içinde ölü bulundu
Pendik'te dün akşam bir kişi, park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Pendik’te park halindeki otomobilde hareketsiz halde duran bir şahsı görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin içinde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın hayatını kaybettiği otomobilinde dolu çay bardağı da olduğu görüldü.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Pendik’te Batı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çevredeki vatandaşlar park halinde bulunan bir otomobilde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğunu gördü. Vatandaşların durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, otomobilde bulunan şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Adının Engin olduğu öğrenilen şahsın yakınları da haberi alarak olay yerine geldi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı inceleme yaptı.
Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni daha sonra morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan araç içerisinde bulunan dolu çay bardağı ise dikkat çekti.
Video Haberler
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto