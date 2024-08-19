Scooter’a 4 kişi bindiler, poz verdiler!
Antalya’da elektrikli scooter’a 4 kişi binen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü, Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi Lara Turizm Yolu üzerinde kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen gençler, 2 kişinin dahi bindiğinde zorluk yaşadığı elektrikli scooter’a 4 kişi bindi. Scooter üzerinde birbirlerine tutunup kaldırımda ilerleyen gençler zaman zaman denge problem yaşarken en arkada bulunanı da düşme tehlikesi yaşadı.
O anları kaydeden bir kişi ise, “Neden kaza oluyor? 2 kişiyi anlarım da 4 kişi binilir mi ya? Gençlik nereye gidiyor. Trafiği de tehlikeye atıyorlar, insan sağlığını da” yorumunda bulundu.
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