Erdemir işçileri direnmeye devam ediyor: ‘Haklıyız, kazanacağız!’

Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:51

Güncelleme: 04.02.2025 - 15:51

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) işçileri, Türk Metal Sendikası ile Erdemir arasında süren 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlığa tepki göstermek amacıyla fabrika içerisinde ve ana giriş kapısında yürüyüş düzenledi.

Taleplerini dile getiren işçiler, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

“EMEĞİN SESİNE KULAK VERİN!”

İşverene çağrıda bulunan Türk Metal Sendikası ise "Türk Metal Sendikası olarak üyelerimizin haklarını alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha işverene sesleniyoruz; emeğin sesine kulak verin! Buradayız, birlikteyiz, kararlıyız" açıklamasını yaptı.