Pendik'te 'silah ticareti' operasyonu

Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:12

Güncelleme: 07.08.2023 - 11:14

Pendik ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir adreste silah ticareti yapıldığı belirleyen ekipler, geçtiğimiz Pazar günü saat 17.30 sıralarında belirlenen adresteki depoyu takibe aldı.

Takibi yapılan adrese F.A. isimli şüphelinin geldiği ve silah satıcısı olan A.T.’den malzeme aldığı sırada depoya operasyon gerçekleştiren ekipler şüphelileri suçüstü yakaladı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Depo içerisinde yapılan aramada, 19 adet uzun namlulu av tüfeği, 24 adet pompalı tüfek, 8 adet dipçik tutmacı, 10 adet pompalı tüfek aparatı, 4 adet pompalı tüfek nişangahı ve 2 bin 500 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan F.A.’ya “2521 Sayılı Kanuna Muhalefet” çerçevesinde 2 bin 864 TL idari para cezası uygulanırken, A.T. hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.