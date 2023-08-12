Pendik’te siyanür içen şahıs hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 12.08.2023 - 10:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 10:25

İstanbul'un Pendik'te çay ocağı işletmecisi şahıs kendi dükkanında intihar etmek için siyanür maddesini alarak içti ve ardından kusmaya başladı.

Kısa bir süre sonra şahıs bayıldı. Çevredeki yurttaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından siyanür içen şahıs sedyeye koyularak hastaneye kaldırıldı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri olayın yaşandığı çay ocağını mühürlerken olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Olayın gören esnaflardan Özdemir Ekşi, "Biz dükkanda çalışıyorduk, memur arkadaşlar geldi. Anlayamadık kalabalık oldu. Kahveci arkadaşımız siyanür içtiğini iddia ediyorlar. Öyle bir şey yapacak biri değil ama belli bir durum yok. Bakalım hayırlısı olsun" dedi.