Pendik’te sunrooflu maganda: Rastgele ateş açtı
İstanbul Pendik’te bir araç sürücüsü, sunroofunu açtığı otomobilinden rastgele havaya ateş açtı. O anları sosyal medyada ’fark etmez’ notuyla paylaştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olduğu sırada aracının sunroofunu açan şahıs, rastgele havaya ateş açtı.
Aracıyla mahalle içerisinde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü, havaya rastgele ateş açtı. Şahsın o anlarını yanında bulunan arkadaşı cep telefonu ile kayda aldı.
Şüpheli şahıs o anları sosyal medyada ’fark etmez’ notu ile paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- AKP'nin adayı oldu!
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt
- Kimler faizsiz konut kredisi alabilir?
- 'İzin istedim, rakı içtim, ağladım...'
- AKP'li başkana 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı