Pendik’te polis noktasına silahlı saldırıda ikinci şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:24

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:24

İstanbul’da 16 Şubat Cuma günü saat 22.30 sıralarında Pendik Batı Mahallesi’ndeki kaymakamlık lojmanının bulunduğu caddede motosikletli 2 şüpheli lojmanın önünde görev yapan polislere ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Emniyet ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüphelilerin olaydan dakikalar önce aynı caddede bir daireden hırsızlık teşebbüsünde bulunan S.Ö. ve S.K. oldukları tespit edildi. Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan S.Ö., Kadıköy’de yakalandı. S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 suç kaydı bulunan diğer şüpheli S.K. ise, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan şüpheli S.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. S.K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.