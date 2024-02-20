Pendik’te korkutan yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı!

Pendik’te eskiden market olarak kullanılan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Gökyüzünü saran siyah duman paniğe neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:43
Pendik’te korkutan yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı!
Abone Ol google-news

Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde bulunan bir binada yangın çıktı. Eskiden market olarak kullanıldığı öğrenilen binanın yıkım çalışmaları sırasında iddiaya göre, çelik demirlerin kesildiği esnada çıkan kıvılcımlar izolasyon malzemelerine sıçradı.

İzolasyon malzemelerinin tutuşması sonunda çıkan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken yangın nedeniyle panik oluştu.

Göz Atın
'Çin mahallesinde isyan...' Robotaksiyi alkışlar eşliğinde yaktılar!

'Çin mahallesinde isyan...' Robotaksiyi alkışlar eşliğinde yaktılar!
Gaz dolum tesisi yanında korkutan yangın!

Gaz dolum tesisi yanında korkutan yangın!

Siyah dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı. Yangından yükselen dumanlar nedeniyle D-100 Karayolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

"POLİS YOLLARI KAPATTI"

Cemal Bilici isimli bir yurttaş, “Daha önceden burası marketti. Buranın yıkımını yaparken ateş çıkmış. İtfaiye geldi, yangını söndürmeye çalışıyorlar. Polis de yolları kapattı. Ölü ya da yaralı yok ama içeride büyük bir hasar var” diye konuştu.


Yangın haberleri Pendik haberleri Bina haberleri

İlgili Haberler

Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Kilis’te yangın çıkan eve vatandaşlar kovalarla su taşıdı

Kilis’te yangın çıkan eve vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Ordu’da cezaevinde yangın: Mahkûm ve gardiyanlar dumandan etkilendi

Ordu’da cezaevinde yangın: Mahkûm ve gardiyanlar dumandan etkilendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım

Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım
Nevruz Bayramı ne zaman kutlanır? Nevruz Bayramı nasıl kutlanıyor?

Nevruz Bayramı ne zaman kutlanır? Nevruz Bayramı nasıl kutlanıyor?
Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’

Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç’tan Balık’a enerjinizi yönlendirin!

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç’tan Balık’a enerjinizi yönlendirin!
AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’

AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
Mercedes 250 bin aracı geri çağıracak

Mercedes 250 bin aracı geri çağıracak
Son Dakika… AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!

Son Dakika… AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!
Galatasaray’da Okan Buruk’un başarısındaki şifreler

Galatasaray’da Okan Buruk’un başarısındaki şifreler