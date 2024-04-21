Maça saatler kala... Eski Galatasaraylıdan Pendikspor'a kötü haber!

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacak Pendikspor'da Norveçli futbolcu Fredrik Midjtsö'nün karşılaşma kadrosuna alınmadığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 14:09
Maça saatler kala... Eski Galatasaraylıdan Pendikspor'a kötü haber!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Pendikspor'da maça kısa süre kala bir sakatlık yaşandı.

FREDRİK MİDTSJÖ GALATASARAY MAÇINDA YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisinde Fredrik Midtsjö, arka adalesinde bulunan "Grade 1" sakatlık sebebiyle Galatasaray maç kadrosuna alınmadı.

Pendikspor'da bu sezon 26 maçta süre bulan Midjtsö, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.


Fredrik Midtsjö haberleri galatasaray haberleri Pendikspor haberleri sakatlık haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray - Pendikspor maçına yabancı VAR ataması!

Galatasaray - Pendikspor maçına yabancı VAR ataması!
5 isim ile sözleşme yenilenmişti: Okan Buruk'tan Galatasaray kararı!

5 isim ile sözleşme yenilenmişti: Okan Buruk'tan Galatasaray kararı!
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Emir Yeşil hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Emir Yeşil hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı

İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı

Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Özel gösterimde poz verdiler: Şevval Sam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Özel gösterimde poz verdiler: Şevval Sam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu