Maça saatler kala... Eski Galatasaraylıdan Pendikspor'a kötü haber!

Yayınlanma: 21.04.2024 - 14:09

Güncelleme: 21.04.2024 - 14:09

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Pendikspor'da maça kısa süre kala bir sakatlık yaşandı.

FREDRİK MİDTSJÖ GALATASARAY MAÇINDA YOK



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisinde Fredrik Midtsjö, arka adalesinde bulunan "Grade 1" sakatlık sebebiyle Galatasaray maç kadrosuna alınmadı.

Pendikspor'da bu sezon 26 maçta süre bulan Midjtsö, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.