Maça saatler kala... Eski Galatasaraylıdan Pendikspor'a kötü haber!
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacak Pendikspor'da Norveçli futbolcu Fredrik Midjtsö'nün karşılaşma kadrosuna alınmadığı kaydedildi.
Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Pendikspor'da maça kısa süre kala bir sakatlık yaşandı.
FREDRİK MİDTSJÖ GALATASARAY MAÇINDA YOK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisinde Fredrik Midtsjö, arka adalesinde bulunan "Grade 1" sakatlık sebebiyle Galatasaray maç kadrosuna alınmadı.
Pendikspor'da bu sezon 26 maçta süre bulan Midjtsö, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
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