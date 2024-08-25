Ataşehir'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan kişi yakalandı

Ataşehir'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan kişi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 14:07
Ataşehir'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan kişi yakalandı
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Ataşehir'de düğün konvoyunda silahla havaya açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde bir kişinin otomobilin camından silahla ateş açtığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen K.C. (21), Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adreste kullandığı kurusıkı tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan K.C. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.


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