Pendik'teki çöp konteyneri vahşetinde tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Pendik'te çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelinin savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 13:52
Pendik'teki çöp konteyneri vahşetinde tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 27 Mayıs'ta çöp konteynerlerinde parçalanmış halde cesedi bulunan Nihat Salih'in öldürülmesine ilişkin B.D'nin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Şüpheli B.D. dün sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığnda verdiği ifadesinde, olay günü bahçesinde ot biçtiğini, daha sonra Nihat Salih'i arayarak ilaç istediğini, Salih'in de ilacı getirdikten sonra yanından ayrıldığını savundu.

Konuşmaları sırasında maktulün kendisine birilerinden para alacağı olduğunu söylediğini ileri süren B.D., Salih'in yanından ayrıldıktan sonra alacaklı olduğu kişilerin yanına gitmiş olabileceğini kaydetti.

B.D, maktul ayrıldıktan sonra temizliğe devam ettiğini, konteynerlere evdeki çöpleri attığını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

17 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU 

Soruşturma kapsamında olaya ilişkin 17 tanığın ifadesini alan polis ekipleri, maktul ile şüpheli arasında tartışma yaşandığını, şüphelinin sürükleyerek getirdiği bir çuvalı çöp konteynerine attığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinden de şüphelinin konteynere boşalttığı kovayı boş araziye attığı tespit edildi.

Ekipler, şüpheliyi olayda kullandığı iddia edilen balta ile Pendik'teki evinde yakalarken, evdeki eşya üzerinde yapılan incelemede maktule ait DNA örnekleri tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta bir sokaktaki çöp konteynerinden kıyafet toplayan kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığı belirlenmişti.

Ekiplerce kimliği tespit edilen şüpheli B.D. gözaltına alınmış ve sevk edildiği adli makamlarca "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.


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