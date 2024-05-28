Pendik'teki parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:05

Güncelleme: 28.05.2024 - 15:06

İstanbul Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan vatandaş, parçalanmış cesedi gördü. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede bulunan konteynerlerde de incelemeler yaptı.

Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

'BEYAZ KOVA' AYRINTISI: GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan B. D.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, cesedin bulunduğu konteynerine bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edildi.

Olay yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüpheli bir şahsın çöp konteynerine yaklaştığı, konteynere bir şeyler attıktan sonra elindeki beyaz kovayı yeşillik alana attığı görüldü. Bu görüntülerden yola çıkan polis ekipleri B.D.’yi gözaltına alarak ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.