Pendik'teki 'kuyumcu' hırsızları yakalandı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:24

Beylikdüzü'nde 4 Ağustos Perşembe günü E. K.'nın park halindeki otomobili çalındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, 10 Ağustos'ta Pendik'te 2 şüpheli Ayhan Y.'ye ait kuyumcudaki altınları çaldı.

ÇUVAL ÇUVAL ALIP KAÇTILAR

Polis, çaldıkları otomobille Pendik'te kuyumcudan hırsızlık yaptıklarını tespit ettiği Yusuf D.(21) ile Ömer T.(29)'yi yakaladı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soygun anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kapıdan içeri giren 2 şüpheli ziynet eşyalarını sergilendikleri stantlarla birlikte çuvallara doldurarak kaçıyor.