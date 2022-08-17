Polisten kaçan 'klima hırsızları', takip sonucu yakalandı
Adana'da baz istasyonundan iç ve dış klima ünitesini çalıp, otomobil ile polisten kaçan Ramazan İ. ve İsmail A., takip sonucu yakalandı. Şüphelilerin çaldığı iddia edilen malzemeler ise otomobilin arka koltuğunda ele geçirildi.
Merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde, 17 Ağustos Çarşamba saat 02.30 sıralarında bir baz istasyonunun iç ve dış klima ünitesini söküp, otomobilin arka koltuğuna koyan 2 şüpheli, daha sonra araçla bölgeden ayrıldı.
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER
Hırsızlık olayına gören bir yurttaşın, 2 kişinin klima çalıp, 01 TP 692 plakalı otomobil ile uzaklaştığı yönünde ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hırsızlık şüphelilerinin kaçtığı otomobilin, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) TAG Otoyolu Adana Şehir Hastanesi'nden çıkış yaptığı belirlendi.
Otomobilin, Çukurova Üniversitesi yakınında tekrar PTS tarafından saptaması üzerine aracın geçiş güzergahlarında önlem alındı. Merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde otomobili seyir halindeyken tespit eden devriye ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu.
Polisin ihtarına aldırış etmeyen şüpheliler, kaçmaya başladı. Gültepe Mahallesi ara sokaklarında izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, başarılı olamayınca otomobili terk edip, yaya olarak kaçmaya başladı.
BİRİ İNŞAATTA YAKALANDI
Yaya olarak kaçan şüphelilerden biri fazla uzaklaşamadan yakalandı. İsminin İsmail A. olduğu öğrenilen ve daha önce hırsızlık kaydı da bulanan şüphelinin, başka bir suç nedeniyle 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Birkaç yüz metre uzaklıkta inşaata girerek saklanan diğer şüpheli de kıskıvrak yakalandı. İsminin Ramazan İ. olduğu saptanan şüpheli ise olayla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti. Öte yandan şüphelilerin terk ettiği otomobili inceleyen polis, baz istasyonundan çalınan iç ve dış klima ünitesini aracın arka koltuğunda buldu.
2 şüpheli ve otomobil, Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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