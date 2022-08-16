Bolu'da köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı

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Bolu'da Zeyneller köyünde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şahısların daha önce 5 köyde daha hırsızlık yaptığı öğrenildi.

AA
16 Ağustos 2022 Salı, 11:27

Gerede ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının direklerden kesilerek çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

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