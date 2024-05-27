Pendik’te parçalara ayrılan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Pendik’te parçalara ayrılarak çöp konteynerine atılan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:46
Pendik’te parçalara ayrılan erkek cesedinin kimliği belli oldu
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Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir vatandaşın ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmuştu.

Olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, konteynerlerde incelemeler yaparak cesedin kafası ve diğer vücut parçalarını topladı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

8 parçaya bölündüğü tespit edilen cesedin kimliği belli oldu.

Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu.


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