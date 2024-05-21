Pendik'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 2 kişi, hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı.

DHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 09:55
Pendik'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Patenli iki genç, seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

Hem kendi can güvenliklerini hem de trafiği tehlikeye atan 2 kişi trafikte uzun süre bu şekilde ilerledi. Patenli gençler akan trafiğe aldırış etmeden bu şekilde ilerledi.

Ardından da otobüsün durmasıyla caddede gözden kayboldular.

O anlar aynı yönde ilerleyen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


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