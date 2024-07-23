Perinçek’ten CHP'yi hedef alan basın toplantısı: 7 madde sıraladı!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 19:41

Güncelleme: 23.07.2024 - 19:41

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in CHP ile ilgili tepki çeken yorumları gündemdeki yerini koruyor.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında, "Bugünkü CHP yönetimi neden iktidar olamaz?" konulu basın toplantısı düzenledi.

Perinçek basın toplantısında 7 madde sıraladı:

"ABD’nin Derin Devlet Raporu'nda kayda geçmiş rolleri üstlenerek iktidar olamazsınız. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı kabul ederek, Türkiye’nin bölünmesi planına teslim oldunuz ve iktidar olmaktan vazgeçtiniz. PKK güdümlü DEM Parti ve HDP ile işbirliği yolundan iktidar olamazsınız. FETÖ ile işbirliği yaparak iktidar olamazsınız. Türk devrimine ve Atatürk’e ihanet ederek iktidar olamazsınız. Atlantik Sistemi'ne bağlanarak iktidar olamazsınız. Çürüyen Atlantik Sistemi'nin LGBT kültürünü savunarak iktidar olamazsınız."

NE OLMUŞTU?

Doğu Perinçek, katıldığı bir yayında CHP'nin iktidar olma şansının olmadığını söylemiş ve "CHP, yüzde 90 oy da alsa iktidar olamaz. İnsanlar aldanıp oy da verse, ne buna ordu razı olur ne polis razı olur" demişti. Perinçek'in bu sözlerine hem CHP'den hem de AKP’nin içinden de tepki gelmişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sen haddini bileceksin! Partimizin ve ülkemizdeki seçmenlerin adını, iradesini ağzına alırken bir değil, bin kez düşüneceksin! Kandil'in püskülü! Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif!" demişti.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, "Halkın sandıktan iktidar olarak çıkarttığı bir partiye ordu ve polisin izin vermeyeceğini söylemek apaçık darbeci bir zihniyetin ifadesidir. Her türlü darbeci ve vesayetçi zihniyeti hasmı olarak bilen AK Parti elbette bu tarz ifadeleri kimden gelirse gelsin demokrasiye ve milli iradeye yöneltilmiş bir tehdit olarak görür ve reddeder" demişti.

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ise "Kahrettiğim şey, darbecilerin her dönemde iktidara bir şekilde tutunabilmeleri ve 'mütefekkir' muamelesi görmeleriyle oluşan siyasi ortamları, bu ülke aydınlarının üç maymunu oynayarak görmezlikten gelmesidir" ifadelerini kullandı. Miroğlu, "Türkiye kim ne derse desin darbelerle yüzleşmeyi başarabilmiş bir ülke değil vesselam" ifadelerini kullanmıştı.