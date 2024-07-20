'Ne ordu, ne polis razı olur' demişti: CHP'den Perinçek'in açıklamalarına sert tepki!

Yayınlanma: 20.07.2024 - 19:43

Güncelleme: 20.07.2024 - 19:44

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de katıldığı bir programda CHP'nin iktidar olma ihtimalini değerlendirirken tepki çeken açıklamalara imza attı.

Perinçek, "CHP isterse yüzde 90 oy alsın iktidar olamaz. Halk bu desteği vermez, ordu da vermez, polis de vermez. Halk oy verse bile son tahlilde ne buna ordu razı olur ne polis razı olur" ifadelerini kullandı.

Perinçek ayrıca, CHP'nin iktidar olabilmesi için ABD'nin Türkiye'yi işgal etmesi gerektiğini öne sürdü.

CHP'DEN SERT AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Perinçek'in açıklamalarına X hesabından yanıt verdi.

Başarır, "Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi %90 oy alsa da bazı güçler bizi iktidara getirmezmiş. Ona ne senin gücün ne de ağababalarının gücü yetmez" ifadelerini kullandı.

Başarır Perinçek'e karşı tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Sen haddini bileceksin! Partimizin ve ülkemizdeki seçmenlerin adını, iradesini ağzına alırken bir değil, bin kez düşüneceksin! Kandil'in püskülü! Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif!"