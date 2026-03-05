Personelden gelen şikayetler önerge ile Meclis gündemine taşınmıştı: THY soruları yanıtsız!

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, THY ve iştiraklerinde görev yapan personelden gelen çalışma koşullarına yönelik iddialar hakkında bilgi istedi.

‘AYNI İŞ İÇİN FARKLI ÜCRETLENDİRME’

Kış, “yıl sonu kâr payı dağıtımının toplu sözleşme sonrasına bırakılacağı, aynı iş için neden farklı ücretlendirmelerin yapıldığı, şirket tarafından dağıtılan üniformalar, yeni yapılacak toplu sözleşmenin içeriği hakkında neden uçucu personele bilgilendirme yapılmadığı, pazar mesaileriyle ilgili mahkeme kararlarına karşın ek ödemelerin verilmediği” gibi çeşitli iddialara dikkat çekti.

ÖZEL ŞİRKET SAVUNUSU

Bakan Uraloğlu ise önergeye kısa bir yanıt verdi. Uraloğlu, THY’nin Türk Ticaret Yasası ve SPK mevzuatına göre ticari faliyet gösteren “özel hukuk tüzel kişisi” olduğunu, halka açık bir şirket olarak tüm açıklama yükümlülüklerini de mevzuat çerçevesinde yerine getirdiğini bildirdi.

‘SORULARI YANITSIZ BIRAKAMAZSINIZ’

Bakan Uraloğlu’nun yanıtını değerlendiren CHP’li Kış, THY’yle ilgili 18 maddelik soru önergesi verdiğini, uçucu personelden gelen iddialar olduğunu belirtti. Bakanlıktan tek paragraflık yanıt geldiğini belirten Kış, “‘Özel şirket’ diyerek bu soruları yanıtsız bırakamazsınız. THY bu ülkenin bayrak taşıyıcısıdır. Kamu payı vardır. THY bu ülkenin itibarıdır. O itibarı korumanın yolu da şeffaflıktır. Sessizlik değil” dedi.