Pervin Buldan: 'HDP seçime hazırdır'

16 Ocak 2022 Pazar, 17:19

HDP Batman 4. Olağan Kongresi bir düğün salonunda partililerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Kongreye katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı konuşmada, “Bizler için mecalleri kalmamış diyenler gelsinler bu salona baksınlar, mecalimiz kalmış mı kalmamış mı görsünler" dedi.

Her türlü saldırı karşısında dimdik ayakta olmayı bildikliklerini söyleyen Buldan, "Halkımızla ile birlikte dimdik ayakta olmasını, mücadele etmesini bildik. Direnmesini bildik ve buna devam edeceğiz. Çünkü bizi ayakta tutan sizlerin iradesidir, bizi ayakta tutan halkımızın gücüdür, bizim size verdiğimiz sözdür, Selahattin’e verdiğimiz sözdür, Figen’e verdiğimiz sözdür, Gültan Kışanak, İdris Baluken, Aysel Tuğluk, Sebahat Tuncel’e verdiğimiz sözdür. Bu söz, bu mücadele asla yere düşmeyecek" dedi.

"BİR AY BİLE OLSA HDP SEÇİME HAZIRDIR"



Buldan, HDP'nin seçime hazır olduğunu belirterek, “Bir ay bile olsa HDP seçime hazırdır. Bu ülkeyi yönetmeye hazırdır. Batman halkına soruyoruz, hazır mısınız? O zaman yürümeye devam edeceğiz. Güçlenmeye devam edeceğiz. Örgütlenmeye devam edeceğiz. Bugün bir ülkenin ekonomik krizinden bahsederken, elbette ki bir Kürt sorunundan çözülmeyen bir krizden, çözülmeyen bir sorundan mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Bir halkın dilini, kültürünü, kimliğini inkar ederseniz, bir partinin milletvekillerini her gün siyasetçileri cezaevine atarsanız bu sorunu çözdük diyemezseniz" diye konuştu.

"HİKAYELERİ ÇOKTAN BİTTİ"

Buldan ayrıca açıklamasında şunları da söyledi:

"AKP ve küçük ortağı (MHP) şunu bilsin ki onların hikayeleri çoktan bitti, artık yarı yolda kaldıklarını ve ilerleyemediklerini kendileri de biliyor ve bunun farkında. Bunun için HDP’ye saldırmakta başka bir yol bulamıyorlar. Ama bunlar da beyhude çabalar. Biz onların her yaptığını yüzlerine vurmak için alanlardayız, sahalarda, meydanlarda, kongre salonlarındayız. Biz diyoruz ki bu ülkede, adalet, özgürlük, hukuk demokrasi yok. Bunları söylediğimiz için hakkımızda kapatma davaları açıyorlar. Ülkede yaşayan 83 milyon insan adalet, demokrasi, özgürlük ve hukukun olmadığını biliyor. Peki bu ülkede ne var? Yolsuzluk, talan, hırsızlık ve yalanla yönetim var, iftira atan iktidar var, halkı sömüren soyan bir iktidar var."