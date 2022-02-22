Pervin Buldan'dan Tarkan'ın şarkısıyla gönderme
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuşurken Tarkan'ın şarkısına gönderme yaptı. Buldan, sözlerini "İnanın ki bugünler 'Geççek' sevgili arkadaşlarım" diyerek bitirdi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Buldan, HDP'yle ilgili tartışmalar ve partisine dönük kapatma davası için "HDP'siz bir siyaset, HDP'siz bir parlamento, HDP'siz yerel yönetimler, HDP'siz yaşam hayalleriniz çöp olmaya devam edecek" dedi.
Buldan, "Kadın katillerine, IŞID'lilere böyle bir baskın ve operasyon yapıldığını görmedik, sürekli HDP'yi hedef alanlar aynı suçlular ittifakının bir ortağıdır. Bu kadar net söylüyorum. Siyasi hikayeleri kalmayınca HDP'ye saldırarak bir hikaye oluşturmak istiyorlar. Hiç boşuna uğraşmayın. Bize karşı yürüttüğünüz siyasi operasyonlardan bir iktidar hikayesi çıkaramayacaksınız. Size çıkacak tek bir hikaye var, o da iktidarınızın çöküş hikayesi olacaktır. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Mersin kongremizde söyledim, burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. HDP'siz bir Türkiye, HDP'siz bir parlamento hayalleriniz çöp olmaya devam edecektir" vurgusu yaptı.
'İTTİFAK' MESAJI VE 'GEÇCEK' GÖNDERMESİ
Türkiye ekonomisinin durumuna ve ittifak tartışmalarına ilişkin de konuşan Buldan, Tarkan Tevetoğlu'nun son dönemde büyük gündem konusu haline gelen 'Geççek' şarkısına göndermede bulundu. Buldan, "Partimiz, demokrasi ittifakını büyütmek için toplumsal muhalefetle bir araya gelmekte ve ittifakı büyütme yollarını aramaktadır. Hep birlikte ezildiğimize göre kurtuluşu da ancak hep birlikte yan yana durarak başabiliriz. Demokrasi ittifakı, mücadele ittifakı, karanlıktan aydınlığa giden yolun birleşmesidir. Evet, kadınların eşitliğe ve özgürlüğe kavutuğu, sokaklarda katledilmediği, engelli yurttaşlarımız için tüm engellerin ortadan kalktığı, emeklililerin, işçilerin insanlık onuruna uygun, alın terinin karşılığını aldığı, açlık yaşamadığı, ülke kaynaklarının eşit paylaşıldığı, herkesin doyduğu, işçilerin özgürce sendikalaşabildiği, Kürt sorununun müzakereyle çözüldüğü, kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın kazanacağı başka bir Türkiye mümkündür ve bunu hep birlikte başaracağız. Kazanacağımız günler yakındır sevgili arkadaşlarım. Bu yolun sonunda halklarımızın özlediği bir demokrasi ülkesini hep birlikte yaratacağız. Yeter ki umutlu olalım, inanın ki bugünler 'Geççek' sevgili arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: 'Ortak aday fikrine açığız'
- Emre Kongar'dan 'Ahlatlıbel' yazısı: HDP de katıldığında...
- 5 araştırma şirketinin başkanı canlı yayında anket sonuçlarını paylaştı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- İngiltere: Ukrayna krizi için hazırlıkları hızlandırdık
- Bursa'da ekmeğe zam geldi
- Londra sokaklarında ‘büyülü’ bir polisiye
- Styron ile çöküntüye hazır mısınız?
- Karl ile Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor