Pervin Buldan'dan Tarkan'ın şarkısıyla gönderme

22 Şubat 2022 Salı, 14:34

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Buldan, HDP'yle ilgili tartışmalar ve partisine dönük kapatma davası için "HDP'siz bir siyaset, HDP'siz bir parlamento, HDP'siz yerel yönetimler, HDP'siz yaşam hayalleriniz çöp olmaya devam edecek" dedi.

Buldan, "Kadın katillerine, IŞID'lilere böyle bir baskın ve operasyon yapıldığını görmedik, sürekli HDP'yi hedef alanlar aynı suçlular ittifakının bir ortağıdır. Bu kadar net söylüyorum. Siyasi hikayeleri kalmayınca HDP'ye saldırarak bir hikaye oluşturmak istiyorlar. Hiç boşuna uğraşmayın. Bize karşı yürüttüğünüz siyasi operasyonlardan bir iktidar hikayesi çıkaramayacaksınız. Size çıkacak tek bir hikaye var, o da iktidarınızın çöküş hikayesi olacaktır. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Mersin kongremizde söyledim, burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. HDP'siz bir Türkiye, HDP'siz bir parlamento hayalleriniz çöp olmaya devam edecektir" vurgusu yaptı.

'İTTİFAK' MESAJI VE 'GEÇCEK' GÖNDERMESİ

Türkiye ekonomisinin durumuna ve ittifak tartışmalarına ilişkin de konuşan Buldan, Tarkan Tevetoğlu'nun son dönemde büyük gündem konusu haline gelen 'Geççek' şarkısına göndermede bulundu. Buldan, "Partimiz, demokrasi ittifakını büyütmek için toplumsal muhalefetle bir araya gelmekte ve ittifakı büyütme yollarını aramaktadır. Hep birlikte ezildiğimize göre kurtuluşu da ancak hep birlikte yan yana durarak başabiliriz. Demokrasi ittifakı, mücadele ittifakı, karanlıktan aydınlığa giden yolun birleşmesidir. Evet, kadınların eşitliğe ve özgürlüğe kavutuğu, sokaklarda katledilmediği, engelli yurttaşlarımız için tüm engellerin ortadan kalktığı, emeklililerin, işçilerin insanlık onuruna uygun, alın terinin karşılığını aldığı, açlık yaşamadığı, ülke kaynaklarının eşit paylaşıldığı, herkesin doyduğu, işçilerin özgürce sendikalaşabildiği, Kürt sorununun müzakereyle çözüldüğü, kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın kazanacağı başka bir Türkiye mümkündür ve bunu hep birlikte başaracağız. Kazanacağımız günler yakındır sevgili arkadaşlarım. Bu yolun sonunda halklarımızın özlediği bir demokrasi ülkesini hep birlikte yaratacağız. Yeter ki umutlu olalım, inanın ki bugünler 'Geççek' sevgili arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.