Pes dedirten hırsızlık: Ataşehir'de kuryenin siparişini çaldılar
İstanbul Ataşehir'de iki farklı adrese sipariş götüren moto kurye, ilk siparişi teslim ettiği sırada ikinci siparişi çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnönü Mahallesi Alpkaya Caddesi'nde, geçen cuma günü saat 12.30 sıralarında mahallede bulunan iki farklı adrese siparişleri getiren moto kurye, ilk siparişini vermek üzere bir binaya girdi.
Bu sırada motosikletli iki kişi, motokuryenin binaya girmesini fırsat bilerek motosikletin yanına yaklaştı. Motordaki şüphelilerden biri, sepeti açarak içindeki ikinci siparişi çaldı. Ardından motosikletle hızla caddeden uzaklaştı.
KAMERADAN İZLEYİNCE ANLADI
İlk siparişini teslim eden kurye, binadan çıktıktan sonra sepetteki siparişi kontrol etti. Siparişin yerinde olmadığını gören moto kurye şaşkınlık yaşadı. Hemen binadaki görevli ile binanın güvenlik kamerasına baktı.
Kurye güvenlik kameralarını izlediğinde ikinci siparişin çalındığını gördü.
"HERŞEY 10-15 SANİYEDE OLDU"
Bina görevlisi Fatih Ayvacı, "Yemek siparişi olmuştu. Kurye siparişi bırakıp aşağıya indiğinde diğer paketinin çalındığını fark etti. 'Kamera görüntülerine bakabilir miyiz' dedi. Kamera görüntülerine baktığımızda başka bir kurye, o kuryenin sepetindeki paketi alıp olay yerinden uzaklaştığını gördük. Şaşkınlık içerisindeyim ben de" dedi.
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