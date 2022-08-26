Pes dedirten olay: Ekmek arası uyuşturucu sevkiyatı
Adana'da ekmek arasında uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde iddiaya göre polis torbacı olduğu öne sürülen şahısların Yeşilyurt Mahallesinde satış yaptığını belirledi.
Polis bu tespit üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 3 zanlıdan 71,83 gram bonzai katkılı toz maddesi, 10,10 gram metamfetamin, 2,41 gram esrar, 1,99 kokain, 4 hap, 1 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda zanlı U.B. (33), Ö.A. (29) ve Y.Y. (27) gözaltına alındı. Zanlıların metamfetamini ekmeğin arasına sakladığı görüldü.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan U.B. ve Ö.A. tutuklanırken, Y.Y. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan polisin Şehit Duran Mahallesinde torbacılara yönelik yaptığı çalışmada, H.K. (23) isimli şahıstan 175 kutu içinde 9 bin 838 uyuşturucu hap, 4 pakette 1.55 gram kokain ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.
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