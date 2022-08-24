Ankara'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 gözaltı
Ankara'nın Haymana ilçesinde, yasa dışı kenevir yetiştirilen eve düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4 bin 823 kök Hint keneviri ve 54 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, H.K. ve S.S.'nin ev ve bahçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
4 BİN 823 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde eve düzenlenen operasyonda, dikili halde 4 bin 823 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 54 kilo kubar esrara el konuldu. Gözaltına alınan H.K. ve S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
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