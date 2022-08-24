Ankara'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 gözaltı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:15

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, H.K. ve S.S.'nin ev ve bahçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

4 BİN 823 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde eve düzenlenen operasyonda, dikili halde 4 bin 823 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 54 kilo kubar esrara el konuldu. Gözaltına alınan H.K. ve S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.