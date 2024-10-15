Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Sivas Gürün'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 14:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre deprem, 11.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


Etiketler: #afad #deprem #sivas

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