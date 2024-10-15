Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Sivas Gürün'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre deprem, 11.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2024-10-15
Saat:14:17:00 TSİ
Enlem:38.8725 N
Boylam:37.46972 E
Derinlik:11.08 km
Detay:https://t.co/NhOAjHDhnj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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