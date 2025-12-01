'Peşmerge' silahları ile Şırnak'taydı: Barzani ziyaretine Saray tepkisi yükseliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Şırnak Üniversitesi tarafından Cizre’de düzenlenen “4’üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu”na katıldı.

AKP ve DEM Parti Şırnak milletvekilleri, Şırnak Valisi, Şırnak Belediye Başkanı ve kentin ileri gelenleri, Barzani’yi karşılamak üzere Habur Sınır Kapısı’na gitti.

Barzani’nin söz konusu ziyaretine IKBY'nin (Kürdistan Bölgesel Yönetimi) askeri gücü olan Peşmerge eşlik etti. Peşmerge’nin ziyarette taktik kamuflajlı ve uzun namlulu silahlarıyla olması tepki aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ın, "Bırakın eski bir devlet görevlisini ülkemize bir devlet başkanı dahi gelse tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez" tepkisinin ardından bir tepki de Oktay Saral'dan geldi.

"DEVLET CİDDİYETİNİ ZEDELER"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı açıklamada, Peşmerge'nin silahları ile Barzani'ye Şırnak'ta eşlik etmesine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Şırnak’ta Mesud Barzani’nin misafir edilmesi, kuşkusuz misafirperver milletimizin asaletidir.

Biz hoş geldin demeyi biliriz; ama devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin protokol kuralları dün başka, bugün başka değildir.

Barzani bugün ne Kuzey Irak yönetiminde ne de Irak Merkezi Hükümeti’nde herhangi bir resmî göreve sahiptir. Bu nedenle gösterilecek muamele de en fazla eski bir devlet adamına gösterilecek seviyede olur; fazlası devlet ciddiyetini zedeler.

Ancak görüyoruz ki, Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler ortaya çıkmıştır.

Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür.

Türkiye Cumhuriyeti, misafirini ister Şırnak’ta olsun, ister Bağdat’ta, ister Erbil’de…

Her yerde koruyacak güçte ve kudrettedir.

Biz kendi vatanımızda güvenliği başka ellere bırakacak bir devlet değiliz!"