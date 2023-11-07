Petshop işletmecisi cadde ortasında öldürüldü!
Tire'de cadde ortasında tartıştığı M.P. tarafından bıçaklanan petshop işletmecisi Melih Duman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Tire ilçesi İstasyon Caddesi'nde saat 04.30'da feci bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; yolda karşılaşan M.P. ile petshop işletmecisi Melih Duman arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
ŞÜPHELİ ARANIYOR!
Kavgada M.P. yanındaki bıçakla Melih Duman'ı yaralayıp, kaçtı. Duman, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, M.P.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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