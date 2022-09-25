Philip Morris emekçilerinden eylem: 'Mücadeleyi kırmak için tuvaleti bile kapattılar'

25 Eylül 2022 Pazar, 16:33

İzmir Torbalı'da yer alan Philip Morris (Marlboro) fabrikasında faaliyet yürüten Euroserve Hizmetleri AŞ işçilerinin direnişi altıncı gününde devam ediyor. İşten atılan yaklaşık 100 işçi işe iade edilme talebiyle direnişe geçti.

Sendikayla masaya oturulması gerektiğine dikkat çeken işçiler, fabrika önünde bir araya geldi. İşçiler, “Bu iş burada bitmeyecek” sloganları atarken fabrika önünde çadır kurarak direnişlerine devam etme kararı aldı.

"SENDİKADAN İSTİFA ETMELERİ İÇİN BASKI YAPILDI"

Cumhuriyet’e konuşan DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, “Atılan işçilerin geri alınması ve sendikal haklara dönük saldırıların durması için fabrikada kalmaya devam edeceğiz” dedi. Aslan, 2018 yılından beri bu fabrikada örgütlenme çalışması yaptıklarını belirtti.

Zaman zaman örgütlenme çalışmaları nedeniyle işten çıkarmaların yaşandığına dikkat çeken Aslan, "İşveren işçilerin birliğini kırmak için baskı uyguluyor. Daha önce işçilere sendikadan istifa etmeleri için baskı yaptı. Ancak işçiler istifa etmedi. Sonrasında görev yerini değiştirmeye çalıştığı işçiler oldu, işçiler ona karşı da mücadele etti" dedi.

"FABRİKADAKİ TUVALETLERİ KAPATTILAR"

İşten çıkarmalar nedeniyle iş durdurma eylemi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aslan, direnişin süreceğini belirtti. İşten çıkarmaların devam ettiğini belirten Aslan, "Sırf işçilerin mücadelesini kırmak için fabrikadaki tuvaletleri kapattılar" diye konuştu.

Salı günü İzmir Çankaya'daki Euroserve Hizmetleri A.Ş binası önünde açıklama yapacaklarını duyuran Aslan, ayrıca İstanbul'daki şirket önünde de eylem yapacaklarını ifade etti. Aslan, "Mücadelemiz sadece Türkiye sınırında kalmayacak Avrupa'daki emek örgütleri de bunları teşhir edecek" dedi.

Aslan işçilerin taleplerini şu şekilde sıraladı:

Atılan işçiler geri alınsın.

Çalışma koşulları ve maaşlarda düzenleme yapılsın.

Sendikayla masaya oturulsun.

7 yıldır bu fabrikada çalışan Aytaç Sakipoğlu ise sürece dair şu şekilde konuştu:

"Artan ekonomik baskı yüzünden sendikalaşmak istedik. Bir hafta gibi kısa bir sürede çoğunluğu sağlayıp Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taslağımızı işverene gönderdik kabul etmeyip baskı yapmaya başladılar. Bu nedenle uyarı eylemleri yaptık, sonrsında iş bıraktık. Sürgün edilen arkadaşlarımız oldu. İşten çıkarmalar oldu, madde 46 ve madde 22 ile işten çıkarıldık.Bu maddeler yüz kızartıcı suç işleyenlere uygulanır, hak aramak ne zamandan beri yüz kızartıcı bir suç oldu?"